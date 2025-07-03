شكرا لقرائتكم خبر عن غفران محمد عن دورها فى فات الميعاد شخصية أول مرة ألعبها ومليانة تحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة غفران محمد، عن دورها في مسلسل فات الميعاد، الذى يعرض حاليًا ويحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجسد شخصية هدى ضمن أحداث المسلسل، بعد نجاح دورها بشكل كبير فى الوصول للجماهير وتصدرها لمحركات البحث بعد كل ظهور فى المسلسل مع أحمد مجدي.

وقالت غفران فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 تحضيرى للشخصية كان صعب جدًا، خصوصًا أن شخصية هدى فى احداث المسلسل صعبة والتحضير لها كان له جوانب كثيرة يرجى الاهتمام بها ودراستها، وساعدنى فيها مدرب التمثيل ياسين عصام، اللى دائمًا بتدرب معه فى تحضير ادوارى المختلفة، وحيث أن الدور والشخصية جديدة ولم اخوضها من قبل كان لابد من تحضير مكثف له.

وأضافت غفران محمد صاحبة شخصية هدى فى حديثها لـ الخليج 365 قائلة:" مبسوطة جدا بان شخصية هدى عجبت الناس والمشاهدين، وبعد انتهاء أى حلقة بلاقى فى تفاعل جميل مع الدور والشخصية ودى حاجة بسطانى جدًا، وان مجهود التحضير اللى قعد فترة طويلة الناس مقدراه".

مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه فى إطار اجتماعى درامى مشوّق، وتتمحور القصة حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، ولاء الشريف، سلوى محمد على، محمود البزاوى، حنان سليمان، هاجر عفيفى، محمد أبو داوود، محمد خميس وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



مسلسل فات الميعاد