شكرا لقرائتكم خبر عن وائل حمدى يتحدث عن ضرورة تنفيذ الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث السيناريست وائل حمدي عن الأفلام القصيرة، وضرورة تنفيذها من وقت لآخر لأى صانع أفلام محترف، حيث إنها تفتح مساحات للتجريب والتفكير خارج الصناديق التقليدية.

وقال وائل حمدي: "تجارب الأفلام القصيرة هاتفضل دايمًا مساحة للتنفيس والتجريب والبحث عن روح وصوت مختلفين، لأنها متحررة من حسابات كتير، عشان كده مش المفروض تبقى مقتصرة على الفنانين اللي بيبدأوا مسيرتهم بس، أنا شخصيًا استفدت جدًا من الفيلمين القصيرين اللي عملتهم مؤخرًا، جددولي حبي للشغل، وفكروني أنا ليه بدأت من الأساس"، وجاء هذا التصريح بالتزامن مع إطلاق فيلمه القصير إن شاء الله الدنيا تتهد.

وسبق وكشف السيناريست وائل حمدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن فيلم 6 أيام، قائلا: "تجربة بدأت من النجم أحمد مالك والمخرج كريم شعبان، بعد توقف أحد المشروعات التى كانا يعملان عليها، ولكنها أردا العمل سويا، فتوصلا إلى أنهما يريدان تقديم فيلم رومانسى، ويدور بشكل أساسى حول فكرة الزمن، ومن ثم تواصل معي كريم الذى عملت معه على عدة أفلام قصيرة من قبل، و تحدث معى حول الفكرة، ومن ثم توصلت إلى قصة الفيلم التى اعجب بها كلاهما".

وتابع وائل قائلا: "لم أقم بالكثير من التغيير من قصة العمل خلال فترة التصوير، ولكن كان ما يهمنى هو شعور أحمد مالك وآيه سماحة بالشخصية التى يقدومها، خاصة أن الفيلم يدور بشكل أساسى عن مقابلتهما فى خلا فترات زمنية مختلفة على مدار الـ 18 عام ولمدة 6 أيام فقط هى مدة لقائهما".

وأشار وائل قائلا: "من أهم الأشياء فى التحضير لـ فيلم 6 أيام هى التقارب فى الفئة العمرية لكل من مالك وآية، خاصة أن هنالك الكثير من المواقف التى بالتأكيد مر بها كلاهما، وتصديقهما وراحهتهم هو الأهم خلال العمل على فيلم 6 أيام، لأن العمل يدور بشكل أساسى على الشخصيتان وما يمران به من ظروف ومفارقات خلال هذه الفترة الزمنية".