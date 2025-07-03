شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: شخصية الشهيد محمد مبروك فى "الاختيار 2" أعاد لى مشاهد الألم والخوف على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار، خلال لقائه ببرنامج "بحب السيما" مع شريف نور الدين على ميجا إف إم، إن تجسيده لشخصية الشهيد محمد مبروك في مسلسل "الاختيار 2" أعاده إلى مرحلة الألم والخوف على مصر، مشيرًا إلى أن الرؤية كانت ضبابية خلال عام حكم الإخوان.

وأضاف نصار أن مسلسل "الاختيار" بجميع أجزائه يعد عملًا فنيًا مهمًا، وثق مرحلة حرجة من تاريخ مصر ودور الشعب وقواته المسلحة في إنقاذ الموقف، لافتًا إلى أن نجاح الجزء الثاني خدمه نجاح الجزء الأول الذي جذب الجماهير لمتابعته.

وأوضح أنه تلقى ردود فعل أثرت فيه بشكل شخصي، خاصة من أسرة الشهيد محمد مبروك، موضحًا أنهم أخبروه بأن الشهيد كان قد تابع دوره في مسلسل "الجماعة" وأعجب به كثيرًا. وأكد أنه راعى فى تواصله معهم ألا يفتح جراحهم، لكنه فوجئ بمدى قوتهم وتماسكهم، شأن أسر الشهداء العظام.

وفي رسالته للجمهور بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، قال نصار: "طول عمر الشعب المصري عمق الشارع العربي، وقوتنا كعرب من قوته، ومصر الأمن والأمان، وأنا فخور بمعيشتي هنا منذ أكثر من 14 عامًا".