شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم عن دورها فى الاختيار: حسيت إن أنا بعمل حاجة مهمة للتاريخ عشان تعيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة إنجى المقدم في برنامج "بحب السيما" الذي يقدمه شريف نور الدين على ميجا إف إم، عن دورها بمسلسل "الاختيار 2" بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، وقالت: "مسلسل الاختيار 2 بيرجعنى لذكريات حلوة وجميلة، سواء الحدث نفسه أو المسلسل اللي قام بتوثيق أحداثه العصيبة اللي كلنا عيشناها".

وأضافت إنجى المقدم في حديثها: "استمتعت جدا بمشاركتي فى مسلسل الاختيار 2، وحسيت إن أنا بعمل حاجة مهمة للتاريخ عشان تعيش، وتكون جزءا من تاريخ بلدنا"، وتابعت قائلة: "حبيت دورى جدا فى الاختيار 2، وطبيعة العلاقة بين زكريا ونادية الزوجة اللى بتستحمل طبيعة شغل جوزها خصوصا فى فترة حيوية زى دي".

وأضافت قائلة: "زوجات الضباط شالوا كتير أوى فى الفترة دي، قلق وخوف ورعب وتوتر، إنها تبقى شايفة جوزها نازل مش عارفة هو راجع تاني ولا لأ، مسؤولية كبيرة، أقول للناس فى ذكرى 30 يونيو كل سنة واحنا طيبين وبلدنا طيبة وبخير، وتعدى أى صعب ودائما أقوياء وجاهزين".