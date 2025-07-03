شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح سوكسيه.. مشروع أشرف عبد الباقي الجديد بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المنتج وليد منصور مع النجم أشرف عبدالباقي لإقامة مسرح ثابت بالساحل الشمالي، تحت اسم "سوكسيه"، والذي يبدأ تشغيله اعتبارًا من 17 يوليو المقبل.

المسرح الجديد سيكون منصة متنوعة للفنون، حيث سيقدم حفلات غنائية، وعروضًا مسرحية، وليالي موسيقية، في محاولة لجذب الجمهور مرة أخرى إلى تجربة الفن الحي.



مسرح سوكسيه

ويأتي هذا التعاون لنقل تجربة مسرح "سوكسيه" الناجحة إلى الساحل، ليكون وجهة جديدة للفن والترفيه، حيث يهدف إلى تقديم باقة متنوعة من العروض التي تلبي أذواق الجمهور.