إليكم آخر تطورات قضية شون ديدي..هل حصل على براءته!

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت هيئة محلفين اتحادية في نيويورك حكمًا منقسمًا في محاكمة شون "ديدي" كومبس البارزة.

بُرّئ من أخطر التهم، التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس، لكنه أُدين بتهمتين تتعلقان بالنقل لأغراض الدعارة بموجب قانون مان.

تصل عقوبة هذه الإدانات مجتمعةً إلى السجن 20 عامًا كحد أقصى، على الرغم من أن الحكم عليه لم يُحدد بعد.

يُمثل هذا الحكم نقطة تحول رئيسية، فبينما أفلت كومبس من عقوبة السجن المؤبد المحتملة المرتبطة بالاتجار والابتزاز، لا تزال إداناته المتعلقة بالنقل تُمثل عواقب قانونية وخيمة. ومن المتوقع أن يسعى دفاعه إلى الإفراج عنه بكفالة قبل النطق بالحكم، وسيظل مصيره محل مراقبة دقيقة في الأسابيع المقبلة.

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