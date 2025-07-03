MrBeast يدخل في حرب مع هذه الشركة بسبب الذكاء الاصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - واجه MrBeast مؤخرًا انتقادات لاذعة لإطلاقه مُولّد صور مصغرة على يوتيوب يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر Viewstats، والذي سمح للمستخدمين بتقليد صور مصغّرة لمبدعين آخرين، بل ووضع وجوههم فوق صور موجودة أحيانًا.

انتقد مُبدعون مثل JackSepticEye هذه الأداة، خاصةً بعد اكتشافهم استخدام شعاراتهم دون إذن في الترويج. ردًا على ذلك، وعد MrBeast بإجراء تغييرات، لكنه أغلق الأداة في النهاية في 27 حزيران، مُصرّحًا بأنه يُفضّل دعم الفنانين الحقيقيين.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، حاولت شركة ذكاء اصطناعي أخرى تُدعى 1of10 الاستفادة من الجدل بتقديم خصم على مُولّد الصور المصغّرة الخاص بها، مستخدمةً "MRBEAST" كرمز ترويجي. انتقد MrBeast هذه الخطوة علنًا عبر حسابه الخاث، واصفًا إياها بـ"الوقاحة"، واتهم الشركة باستغلال اسمه وسرقة أعمال فنانين حقيقيين.

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