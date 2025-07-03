شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تتعاون مع الملحن محمود أنور في ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة آمال ماهر في ألبومها الجديد لأول مرة مع الملحن محمود أنور فى أغنية جديدة، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة من كلمات الشاعرعمرو المصرى وتحمل العديد من المفاجآت وتقدمها بشكل مختلف وجديد عليها عن أعمالها السابقة.

وعبر ملحن الأغنية محمود أنور في تصريحات لليوم السابع عن سعادته بالتعاون مع الفنانة آمال ماهر، مشيرًا إلى أن الأغنية تتميز بكلمات ولحن جديد غير أعمالها السابقة وتمنى إن تنال إعجاب الجمهور .

فى نفس السياق انتهت النجمة آمال ماهر من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة الـ "ماستر"، وسيُطلق الألبوم عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المنتج محسن جابر، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني أم كلثوم، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيأخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني كوكب الشرق واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة، مشيرًا إلى أن المطربة فاتن الحناوي، التي كانت تملك صوتًا أقوى من شقيقتها ميادة الحناوي، لم تستطع الخرو