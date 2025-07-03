شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى مور تكشف حقيقة جلسة التصوير الشهيرة لغلاف مجلة عام 1991 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة الأمريكية ديمي مور عن كواليس الصورة التى ظهرت فيها على غلاف مجلة Vanity Fair عام 1991، وهي حامل وبدون ملابس.



ديمي مور

وخلال أحدث حلقات بودكاست The Oprah Podcast، تحدثت مور، البالغة من العمر 62 عامًا، مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى، واستعادت ذكرياتها حول تلك الجلسة التي أثارت جدلاً واسعًا في ذلك الوقت.



النجمة ديمي مور

وأوضحت مور، التي أنجبت ثلاث بنات من زوجها السابق النجم بروس ويليس، أنها لم تكن تهدف إلى توجيه "رسالة نسوية كبيرة"، بل كانت تحاول "استعادة ذاتها".

وقالت نجمة فيلم The Substance: "بالنسبة لي، الحياة تدور حول التحول والنمو، وكل ما نقوم به يجب أن يخدم هذا الهدف. وفي ذلك الوقت، كنت أرغب ببساطة في التعبير الصادق عن شعوري كامرأة حامل".

وأضافت: "لم أكن أفهم لماذا يُفترض أن يكون الحمل شيئًا مخفيًا أو غير مُحتفل به. لم يكن هدفي إطلاق بيان نسوي كبير، بل كنت أحاول فقط أن أمتلك ذاتي بشكل أكبر".

واختتمت قائلة: "لم أكن أمتلك الكثير من الثقة في نفسي في بداياتي، لذلك كان كل ما أفعله محاولة للعثور على ذاتي والتعبير عنها بأكبر قدر من الصدق".