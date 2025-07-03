باسل خيّاط يشارك ابنَيه بصورة مميّزة… حبّ الأب يخطف القلوب

عرض الممثّل باسل خيّاط على متابعيه صورة دافئة جمعته بابنه شمس وابنته إيزابيل، في لحظة عائليّة مميّزة خطفت الأنظار عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ إذ بدت ملامح وجوه الثّلاثة جاذبة الأنظار، ما أضفى على الصّورة طابعًا لافتًا، خاصّة أنّ باسل يُعرف بتحفّظه في ما يخصّ حياته الخاصّة وظهور أفراد عائلته.

الصّورة التي نشرها “خيّاط” تحت عنوان “حبّ الأب قويّ، نادر وخالد” شهدت تفاعلًا واسعًا من جمهوره الّذي أثنى على جمال العلاقة بين الأب وابنيه.

يُذكر أنّ باسل خيّاط يخوض حاليًّا بطولة مسلسل “آسر” الّذي يُعرض عبر شاشة MBC1 ومنصّة “شاهد”، وهو النّسخة العربيّة من المسلسل التّركيّ الشّهير “إيزل”.