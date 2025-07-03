آل باتشينو يحظى بوقت حميم مع صحافية تصغره بأكثر من 60 عاماً - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شوهد النجم العالمي آل باتشينو (85 عامًا)، في أجواء مرحة أثناء تناوله العشاء في مطعم "إل بولونيزي" بساحة بياتسا ديل بوبولو في روما، حيث تلقى قبلة على الخد من الصحفية الإيطالية الشابة كاترينا دي تيرليتسي، التي تصغره بعدة عقود.

يأتي ظهوره في إطار زيارته للعاصمة الإيطالية لتصوير فيلمه الجديد "مازيراتي: الإخوة"، ولفت الأنظار بإطلالة غير رسمية شملت ملابس رياضية سوداء ونظارات شمسية، إلى جانب استخدامه لحافظة هاتف عليها صورة شخصية "شريك"، التي انتشرت بين معجبيه سابقًا.

وخلال جلوسه مع دي تيرليتسي وعدد من الضيوف، تبادلا الحديث والابتسامات، قبل أن تبادر الصحفية بعناق وقبلة على خده. ووفقًا لملفها في "لينكدإن"، تعمل دي تيرليتسي صحفية مستقلة لدى NBC News منذ عامين بعد ان تخرجت من الجامعة عام 2023.

يُذكر أن باتشينو استقبل طفله الرابع في يونيو 2023 من صديقته السابقة نور ألفلاح.