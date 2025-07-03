لطيفة بخبر سار للجمهور..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة لطيفة التونسية عن موعد طرحها ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "قلبي ارتاح"، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "من أول نغمة، وأنا كنت حاسة إن الألبوم ده هيبقى مختلف، كل تفصيلة فيه اتعملت بحب، وكل كلمة كنت بغنيها وكأني بتكلم عن نفسي، قلبي ارتاح… ألبوم فيه كل المشاعر اللي عشتها، من الفرح للحنين للحب للألم للحزن للجرح .

.. يارب يعجبكم استنّوه يوم 10 يوليو! على كل المنصات الموسيقية".

وقد عبّر الجمهور عن تشوّقهم لألبوم لطيفة الجديد "قلبي ارتاح".