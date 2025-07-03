رسائل مبتادلة بين محمد رمضان وأحمد السقا والسبب لقب نمبر وان  

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - علق الفنان محمد رمضان على التصريحات التي أدلى بها النجم أحمد السقا خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، والتي تناول فيها مسألة الألقاب الفنية، ومنها لقب "نمبر وان"، وأوضح " السقا " من خلالها بأن اللقب الذي يعرف محمد رمضان وهو " نمبر وان" لا يحمل أي إساءة أو تقليل من الآخرين، قائلاً: "لكل فنان الحق في اختيار اللقب الذي يعبر عنه، فكما يطلق علي البعض لقب 'الساموراي"، لا أرى حرجاً في أن يكون لقب "رمضان" هو "نمبر وان".

محمد رمضان يرد على تصريحات أحمد السقا

ورداً على تصريح" السقا"، قال محمد رمضان من خلال منشور له، عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" فعلاً إيه المشكلة .. ألف مبرووك على فيلم أحمد وأحمد يا ساموراي".

تعليق محمد رمضان على تصريحات أحمد السقا، نالت على إعجاب الأخير بصورة كبيرة مما دفعه للرد عليه بتعليق آخر تضمن رسومًا تعبيرية على هيئة قلب أحمر كنوع من أنواع التقدير والشكر لـ "رمضان" .

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قصة فيلم "أحمد وأحمد" لـ أحمد السقا

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، بعد سنوات قضاها "أحمد" في الخارج، يعود إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يصاب خاله "أحمد" في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه، فيكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب أحمد السقا ،أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد عبد الرحمن توتة وآخرين، والعمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوي.

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محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد"

على جانب آخر، يخوض النجم محمد رمضان تجربة سينمائية جديدة بعنوان "أسد" وهو العمل المنتظر عرضه قريباً في دور السينما، وفي تصريح إعلامي سابق له، أكد بأن هذا الفيلم كان سبباً وراء ابتعاده عن الأعمال الدرامية في الموسم الحالي مشيراً إلى أن التحضير لهذا العمل استغرق وقتاً طويلاً، سواء في مراحل الإعداد أو التصوير.

واستطرد قائلاً: "عندما يشاهد الجمهور الفيلم قريباً، سيدرك تمامًا أن هذا العمل استحق كل هذا التفرغ".

تقع أحداث فيلم "أسد" في عام 1280 خلال عهد المماليك، ويروي قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يقود ثورة العبيد ضد الجيش العباسي، ويجمع العمل بين الدراما التاريخية ومشاهد الحركة، إضافة لقصة حب نشأت بين البطل وأميرة أجنبية يشارك في البطولة إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم البارزين: رزان جمّال (بدور الأميرة)، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، كامل الباشا، ومحمود السراج، وآخرون.

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