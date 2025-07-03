ديبيكا بادوكون أول ممثلة هندية تتلقى نجمة على ممر الشهرة في هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - في إنجاز تاريخي يُضاف إلى رصيدها الفني الحافل، أعلنت لجنة هوليوود ووك أوف فيم-Hollywood Walk of Fame عن اختيار النجمة الهندية ديبيكا بادوكون لتكون من بين الأسماء التي ستحصل على نجمة بممر الشهرة في عام 2026، لتصبح بذلك أول ممثلة هندية تحظى بهذا الشرف المرموق في فئة الأفلام السينمائية.

نجمة هوليوود لديبيكا بادوكون

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يأتي هذا الإعلان عن حصول ديبيكا بادوكون على نجمة بممر الشهرة، ضمن قائمة شملت عددًا من نجوم هوليوود مثل مايلي سايرس، تيموثي شالاميه، وإميلي بلنت، ما يعكس مكانة ديبيكا كوجه عالمي للفن والسينما، وقدرتها على كسر الحواجز الثقافية واللغوية.

ما هو ممر الشهرة في هوليوود؟

هوليوود ووك أوف فيم-Hollywood Walk of Fame هو مَعلم ثقافي وسياحي شهير يقع في شارع هوليوود بمدينة لوس أنجلوس، ويعود تأسيسه إلى عام 1960. يضم الممر أكثر من 2700 نجمة مثبتة على الأرصفة، تُمنح تكريمًا للأشخاص الذين تركوا أثرًا كبيرًا في مجالات الترفيه مثل السينما، الموسيقى، المسرح، التلفزيون والإذاعة.

النجمة لا تُمنح فقط لشهرة الفنان، بل تأتي عبر عملية ترشيح دقيقة، تتضمن إنجازاته، تأثيره الفني، وجماهيريته، بالإضافة إلى التزامه بالمشاركة في حفل الكشف عن النجمة لاحقًا.

إليكِ هذا الخبر بعد إعلان اسمها.. ديبيكا بادوكون تكشف عن ملامح ابنتها

ديبيكا بادوكون: من بوليوود إلى العالمية

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ولدت ديبيكا بادوكون في 5 يناير 1986 في كوبنهاغن بالدنمارك ونشأت في الهند. بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، قبل أن تخطف الأضواء في أول ظهور سينمائي لها عام 2007 في فيلم "Om Shanti Om" إلى جانب شاروخان، والذي حقق نجاحًا ساحقًا وجعل منها نجمة بين ليلة وضحاها.

منذ ذلك الحين، شاركت ديبيكا في مجموعة من أنجح الأفلام في بوليوود مثل:

Chennai Express-2013

Ram-Leela-2013

Piku-2015

Padmaavat-2018

Chhapaak-2020

Pathaan-2023

كما دخلت ديبيكا عالم السينما العالمية من خلال مشاركتها في الفيلم الهوليوودي xXx: Return of Xander Cage عام 2017 بجانب فان ديزل، ما عزز من شهرتها الدولية.

بعيدًا عن الشاشة، تُعرف ديبيكا بنشاطها في مجال الصحة النفسية من خلال مؤسستها Live Love Laugh Foundation، التي أسستها بعد تجربتها الشخصية مع الاكتئاب.

قد ترغبين في معرفة الظهور الأول للنجمة ديبيكا بادكون بعد الإنجاب بحفل غنائي

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