شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يجدد التعاون مع مصطفى حدوتة فى ألبوم "ابتدينا" بأغنية "قفلتي اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجدد النجم عمرو دياب نشاطه الفني من خلال ألبومه الجديد "ابتدينا"، حيث يتعاون فيه مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية "قفلتي اللعبة"، التي لحنها محمد يحيى وقام بتوزيعها موسيقيًا وسام عبد المنعم.

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "يا قمر" من ألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم، والتي نالت نسبة استماع مرتفعة وأثرت حضور الألبوم بشكل مميز.

كان طرح عمرو أحدث ألبوماته الغنائية، والذى يحمل عنوان "ابتدينا"، عبر موقع "يوتيوب"، وكل المنصات الموسيقية المختلفة، وذلك بعد قيامه بالترويج له على مدار الساعات والأيام الماضية.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".