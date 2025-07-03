شكرا لقرائتكم خبر عن جانا وعبد الله يشاركان والدهما عمرو دياب فى ألبومه الجديد ابتدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أحدث ألبوماته الغنائية، ويحمل عنوان "ابتدينا"، عبر موقع "يوتيوب"، وكل المنصات الموسيقية المختلفة، وذلك بعد قيامه بالترويج له على مدار الساعات والأيام الماضية.



وشارك أولاد الهضبة عمرو دياب في الألبوم الجديد، أغنية خطفونى مع جانا دياب وكلمات تامر حسين ألحان عمرو مصطفى، وأغنية يالا مع عبد الله كلمان تامر حسين و ألحان عزيز الشافعى

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.