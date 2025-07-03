أونور تونا يتلقّى تهنئة خاصة من ياسمين يازجي… والجمهور يترقّب زواجهما

هنّأت الممثّلة ياسمين يازجي حبيبها، الممثّل التّركيّ الشّهير أونور تونا بمناسبة عيد ميلاده، إذ نشرت عبر حسابها الرّسميّ على إنستغرام مجموعة من الصّور الّتي تجمعهما، وكتبت معلّقة: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي… البحر والأرض سيكونان كنزك.”

وقد بادر تونا بالرّدّ على تهنئتها بإيموجي قلب أحمر، في لفتة رومنسيّة حظيت بتفاعل واسع من المتابعين.

وسارع جمهور النّجمَين ومحبّو الدّراما التّركيّة إلى تهنئة أونور تونا بعيد ميلاده، متمنّين له عامًا مليئًا بالنّجاحات. في المقابل، تساءل عدد كبير من المتابعين عن موعد زواجه من ياسمين يازجي، لاسيّما أنّ علاقة حبّ قويّة تجمعهما منذ سنوات طويلة.

وكان تونا قد أعرب عن رغبته في الزّواج وتكوين أسرة، وذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلّة “سيمانا” الإسبانيّة في نيسان/أبريل 2023، إذ صرّح قائلًا: “أنا مستعدّ للزّواج قريبًا، وأتمنّى أن أصبح أبًا في أقرب وقت ممكن.”

ومن المعروف أنّ أونور تونا، نجم مسلسل “الطّبيب المعجزة”، يعيش قصّة حبّ مميّزة مع الممثّلة الشّابّة ياسمين يازجي، في علاقة لطالما جذبت اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حدّ سواء.

وقد حقّق تونا شهرة كبيرة من خلال بطولته في مسلسل “الطّبيب المعجزة” الّذي يروي قصّة الشّاب “وفا” المصاب بالتّوحّد والّذي تتخلى عنه عائلته، ليتبنّاه طبيب بارز ويعلّمه إجراء العمليّات الجراحيّة، في إطار دراميّ مؤثّر.

كما شارك أونور تونا في عدّة أعمال ناجحة، من أبرزها مسلسل “المحكوم” (أو “السّجين”) إذ جسّد شخصيّة فرات بولوت، إلى جانب بطولته في مسلسل “وقت اللبلاب” إلى جانب بورتشين تيرزي أوغلو.

أمّا ياسمين يازجي، فقد شاركت في مسلسل “الصّيف الأخير”، إذ أثبتت موهبتها وحضورها اللافتَين في عالم الدّراما التّركيّة.