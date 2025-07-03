أحمد صلاح حسني يردّ على الإشاعة المسيئة بإطلالة جذّابة في “أوسكار”

عرض الممثّل المصريّ أحمد صلاح حسني لجمهوره على “إنستغرام”، مجموعة من الصّور من كواليس متابعة تصوير فيلمه الجديد “أوسكار – عودة الماموث”، إذ ظهر بإطلالة لافتة وجذّابة، أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره الّذي عبّر عن حماسته لمشاهدته في هذا العمل السّينمائيّ الجديد.

جاءت هذه الإطلالة لتؤكّد عودة “حسني”، إلى السّاحة الفنّيّة بقوّة، بعد الإشاعات الّتي انتشرت مؤخّرًا حول وفاته والّتي نفى صحتها نقيب المهن التّمثيليّة في مصر، الدّكتور أشرف زكي، مؤكّدًا أنّ حسني، يتمتع بصحّة جيّدة، وداعيًا إلى ضرورة توخّي الدّقة قبل تداول أيّ أخبار تمسّ الفنّانين أو تثير قلق الجمهور.

نذكر أنّ فيلم “أوسكار – عودة الماموث” يضمّ نخبة من الممثّلين، من بينهم هنادي مهنّا، محمّد ثروت، الطّفلة ليا سويدان، أحمد البايض وفكرة كريم هشام، قصّة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشّراب وإخراج هشام الرّشيدي.