رضوى الشربيني في رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - لا زال حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي أحيته مؤخراً في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، يحصد تفاعلاً واسعاً، خصوصاً في ظل الجدل الذي أعقب الحفل، بسبب استخدام شيرين تقنية "البلاي باك" خلال غنائها، ما عرضها لانتقادات من بعض المتابعين.



وقد وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، ضمن برنامجها "هي وبس"، رسالة لـ شيرين عبد الوهاب، وقالت: "الناس مش زعلانة منك.. الناس زعلانين عليكي، على كل الأغاني اللي كانت سند لبنات كتير، وأنا واحدة منهم".

وأضافت: "انتي أقوى من أي موقف، حتى لو كان صعب، وعندك رصيد من الأغاني عمره ما كان مجرد فن، ده كان طوق نجاة لناس كتير".

وختمت رضوى الشربيني: "بلاش تسمعي للناس اللي بيشدّوكي لتحت، اسمعي اللي بيحاولوا يطلعوكي من اللي انتي فيه، انتي شيرين، النجمة اللي كانت كل بنوتة بتتفرج عليها".