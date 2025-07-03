إبنة نهى نبيل تطل بفيديو وتعلّق: "أول ديڤا عرفتها بحياتي"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت "دانة" إبنة الإعلامية نهى نبيل عن حبها وتقديرها لوالدتها، اذ وجّهت لها رسالة من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "والله أنك أول ديڤا عرفتها في حياتي أيقونة".



على صعيد آخر أثارت نهى نبيل مؤخرا جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها، تعبر فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي واليوتيوبر أسامة مروة.

وخلال الفيديو، عبّرت نهى عن انبهارها بالاختلاف الكبير بين الأعراس الخليجية التقليدية والأعراس الحديثة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى لو أقامت حفل زفافها بطريقة مماثلة.