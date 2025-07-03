شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تحصل على نجمة فى ممشى المشاهير بهوليوود عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت النجمة العالمية مايلى سايروس بإنجاز مهنى كبير، وذلك بعد إعلان حصولها رسميًا على نجمة فى ممشى المشاهير بهوليوود، وفق ما أُعلن فى مؤتمر صحفى.



مايلي سايروس

وسارعت المغنية البالغة من العمر 32 عامًا إلى مشاركة فرحتها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت منشورًا مؤثرًا عبّرت فيه عن امتنانها الكبير، وتذكّرت لحظات طفولتها عندما كانت تتجول في هوليوود برفقة والدها، المغني الشهير بيلي راي سايروس.

وكتبت سايروس: "يشرفني أن أحصل على نجمة في ممشى المشاهير. عندما أتيت لأول مرة إلى لوس أنجلوس من ناشفيل كطفلة صغيرة، كانت عائلتي تقيم في فندق على شارع هوليوود، وكنت أخرج في نزهات ليلية مع والدي عندما لم يكن أحد يتعرف عليه".

وأضافت: "كنا نمتلك متاجر الهدايا التذكارية لأنفسنا، ونشتري تماثيل أوسكار مقلدة وبضائع لمارلين مونرو. أن أصبح الآن جزءًا من هذا الشارع الأسطوري، محاطةً بالأيقونات التي ألهمتني، هو بمثابة حلم تحقق".

واختتمت الفنانة رسالتها قائلة: "هذا الحدث سيظل محفورًا في الذاكرة إلى الأبد. شكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز. أنا ممتنة لأنني سأشارك هذه النجمة معكم".

يُذكر أن مايلي سايروس قد أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "Walk of Fame"، التي تزامن صدورها مع الإعلان عن تكريمها المنتظر في عام 2026.