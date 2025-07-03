شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعلن عن ألبومها الجديد "قلبى ارتاح".. 14 أغنية تُطرح على دفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة التونسية لطيفة عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد بعنوان "قلبى ارتاح"، بداية من يوم 10 يوليو الجارى، حيث سيضم الألبوم 14 أغنية، يتم إطلاقها تدريجيًا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وأوضحت لطيفة أن أول دفعة من الألبوم ستُطرح يوم 10 يوليو الجاري، مؤكدة أن "قلبي ارتاح" يمثل نقلة نوعية في مشوارها الغنائي.

وتابعت: "الألبوم مختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، سواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو الألحان، فيه أشكال موسيقية جديدة ومبتكرة تواكب التطور الموسيقي في العالم".

كما أوضحت أن الأغنيات تنوّعت بين الفرح والألم، الحنين والحزن، والجراح، وهى مشاعر حقيقية عاشتها ولامستها خلال مسيرتها الفنية والإنسانية.

وأضافت لطيفة أن الألبوم سيتضمن مفاجأة خاصة ستُعلن عنها بالتزامن مع إطلاق الأغنيات، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالى، مما أثار فضول جمهورها على السوشيال ميديا.

وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).



الفنانة لطيفة