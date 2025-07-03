شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم كريم محمود عبد العزيز عن سعادته بخوض تجربة جديدة من خلال مسلسله الجديد "مملكة الحرير"، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة on.

وقال كريم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الناس شافتنى فى أدوار كوميدى ولايت، وكنت حابب أعمل حاجة جديدة.. وده الطبيعى لأى فنان إنه يفكر دايمًا فى تقديم كل ما هو مختلف، وكنت متحمسا جدًا للتجربة دى، وللتركيبة المختلفة اللى بنقدمها من خلال العمل".

وعن تعاونه للمرة الخامسة مع المخرج بيتر ميمي، أضاف: "سعيد جدًا بالتعاون مجددًا مع المخرج بيتر ميمي، ويارب تدوم المحبة والصداقة اللي بينا، إحنا بينا كيميا وتفاهم كبير بيخلي الشغل ممتع وسلس"، مشيدا بكواليس العمل، حيث قال: "الكواليس كانت جميلة جدا واللوكيشن والكرو بدكتور بيتر وحسين عسر إحنا دايما مع بعض بنشتغل، الحمد لله ما فيش حاجة سخيفة بنشتغل وننبسط".

كما وجه الشكر إلى الفنان محمود البزاوي بعد إشادته به في العمل، حينما علق: "هتتفاجئوا بكريم محمود عبد العزيز في مملكة الحرير"، قائلا: "أنا بشكره جدا فهو حبيبي".

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.