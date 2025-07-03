شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف عن طريقتها المثالية لقضاء يوم العطلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن تفاصيل يومها المثالي خلال العطلات، وسط جدول أعمالها المزدحم وضغوط العمل المستمرة.

وفي حوار مع مجلة People أوضحت أنيستون، المعروفة بدور رايتشل جرين في مسلسل "Friends"، أن يوم العطلة المثالي بالنسبة لها يتمثل في جدول فارغ تمامًا، قائلة: "أن يكون اليوم خاليًا تمامًا من أي التزامات، هذا هو اليوم المثالي بالنسبة لي، وبعدها أبدأ بتشكيله كما أشاء".

وأضافت النجمة، أن كلابها الثلاثة "كلايد" و"لورد تشيسترفيلد" و"صوفي"، جزء لا يتجزأ من يومها، مؤكدة: "الكلاب هي كل شيء.. إنها حب نقي وصادق يتنفس بجانبك، كأنك تتلقى قنابل حب على جانبيك طوال اليوم".

كما اعترفت أنيستون، بأنها تميل إلى الإفراط في العمل، مما يضطرها إلى إجبار نفسها على أخذ فترات راحة والسفر، مشيرة إلى أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية، فيما اختتمت حديثها: "أحاول أن أتعلم كيف أرد تلقائيًا على الرسائل والبريد الإلكتروني، وأقول: أنا بعيدة للأبد.. لكن اتصلوا بي في ديسمبر، سأعود حينها".

وعلى جانب آخر، كانت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، أعربت – في وقت سابق - عن رغبتها في إعادة تجسيد واحدة من شخصياتها السابقة، ولكنها لم تكن "رايتشل جرين" من مسلسل "Friends" كما قد يتوقع البعض، بل كانت "جوليا" من فيلم الكوميديا الشهير Horrible Bosses.

وفي تصريح أدلت به خلال حوار صحفي، قالت أنيستون: "يا إلهي، هذا الحديث طُرح منذ أيام فقط! كنا نتحدث عن Horrible Bosses"، وأضافت أن النجمين المشاركين في الفيلم جيسون بيتمان، وتشارلي داي، كانا أيضًا متحمسين للفكرة.

وتابعت: "هذا شيء نعتقد أنه سيكون ممتعًا للغاية"، مشيرة إلى أن الشخصيات كانت "مجنونة ومرحة"، وأضافت: "نحن بحاجة إلى الكوميديا، أعتقد شخصيًا أن الكوميديا ضرورة، وسنستمتع كثيرًا بالعودة لرؤية أين وصلت تلك الشخصيات المجنونة اليوم".