طوني قطان يطرح أحدث أعماله.. "محلى بنتك يا حماتي"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الأردني طوني قطان احدث أعماله الفنية و هي اغنية تحمل إسم "محلى بنتك يا حماتي"، و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "محلى بنتك يا حماتي" من كلمات خالد النمري، لحن طوني قطان، توزيع موسيقي فادي الفحماوي، اما الاغنية فطرحت على شكل فيديو كلمات تحت إشراف مهدي الخليل.

و تقول كلمات الاغنية:

طُلي و فوتي باليمين .. طُلي وميلي ب هالطرحة

والحبايب مجتمعين .. الله يتمم هالفرحة ويا عيني محلى العريس .. يا عيني محلى البدلة

والببيونة ع القميص .. طل و مهيب هالطلة واحد تنين تلاتة .. محلى بنتك يا حماتي

تلاتة تنين واحد .. العريس أحلى واحد عروستنا حلوة كتير .. مثل الوردة الجورية

وعريس مرتب أمير .. طلة وهيبة و شخصية شوفوا محلى هالعرسان .. ألف اسم الله و ماشالله

والكل مهيص فرحان .. علّوا الزغرودة يالله واحد تنين تلاتة .. محلى بنتك يا حماتي

تلاتة تنين واحد .. العريس أحلى واحد

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