تأجيل مفاجئ لفيلم درويش لـ عمرو يوسف في السعودية.. وهذا موعد عرضه الجديد

موعد طرح فيلم "درويش"

شخصية عمرو يوسف في "درويش"

أبطال الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 05:50 مساءً - قررت الشركة المنتجة لفيلم "درويش" بطولة الفنان، تأجيل طرحه في المملكة العربية السعودية ، بعدما كان من المُفترض طرحه هناك، اعتبارًا من يوم 17 يوليو الجاري، حيث يُعد واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة، كونه ينتمي إلى الأعمال التاريخية، ويظهر فيها عمرو يوسف بشكلٍ مختلف عن أعماله الفنية السابقة.ويشهد تأجيل طرح فيلم "درويش" لأكثر من 5 أسابيع كاملة، ليتم إطلاقه رسميًا في صالات السينما السعودية، اعتبارًا من يوم 28 أغسطس المُقبل، وذلك بشكلٍ مفاجئ، ليختتم بذلك موسم أفلام صيف 2025، بعدما كان مُقررًا له أنّ يكون ضمن أولى الأفلام المطروحة في بداية الموسم.ويظهر الفنان عمرو يوسف، خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورًا بالقتل، ويصبح بطلًا بالصدفة، عالقًا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

يُشارك في بطولة فيلم درويش، بجانب الفنان عمرو يوسف، كلّ من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

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عمرو يوسف يترقب طرح "السلم والثعبان 2"

يذكر أنّ عمرو يوسف، يترقب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

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