5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا على الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 05:50 مساءً - يشهد شهر يوليو الجاري، نشاطًا مكثفًا لنجوم الغناء في مصر، والذي يستعدون لطرح ألبوماتٍ غنائية كاملة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع انطلاق موسم أغاني صيف 2025، وسط حالة تنافسية شديدة، وترقب من الجمهور، لاسيما في ظل تواجد عمرو دياب، وتامر حسني، وأصالة، ورامي صبري وغيرهم، والذين أعلنوا عن تفاصيل وموعد طرح ألبوماتهم الجديدة.
وتم طرح ألبوم عمرو دياب الجديد، عبر جميع منصات الموسيقى المختلفة، حيث إنه مكون من 15 أغنية تقريبًا.
كما يتضمن ألبوم أصالة 2025، أغنية "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعي ألحان علي أباظة وتوزيع خالد عز، أغنية "أيها المواطن" من كلمات وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع تيم، أغنية "المال السايب" من كلمات عليم ألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، أغنية "أنا هنساك" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبد الحميد وتوزيع هشام البنا، أغنية "عندي اكتفاء" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع إيهاب كلوبيكس، أغنية "العنب الساقع" من كلمات إسلام الجريني وألحان وتوزيع جابر جمال، أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي وألحان تامر عاشور وتوزيع فهد.
ويأتي ذلك بجانب، أغنية "غلطان" كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، و"مستغرب أنت" كلمات تامر حسين، ألحان علي شعبان، توزيع طارق توكل، و"حلوة" كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل، و"بحكيلك عن الأيام" كلمات أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، توزيع أسامة الهندي، و"فقدت الأمل فيكي" كلمات عمرو المصري، ألحان رامي صبري، توزيع عمرو الخضري، و"أنا بحبك انت"، كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي.
وتتعاون كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.
ومن المُقرر أنّ تطلق كارمن سليمان، أولى أغاني الألبوم، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بعنوان "حب إيه يا حسرة".
صدور ألبوم عمرو دياب"ابتدينا" اليوم الخميسالبداية جاءت مع ألبوم عمرو دياب 2025، والذي يحمل اسم "ابتدينا"، والذي طرح ظهر اليوم الخميس، ويتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.
وتم طرح ألبوم عمرو دياب الجديد، عبر جميع منصات الموسيقى المختلفة، حيث إنه مكون من 15 أغنية تقريبًا.
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أصالة تنافس عمرو ديابوفي اليوم ذاته، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، ستزيح شركة روتانا، الستار عن ألبوم أصالة الجديد الذي يحمل اسم "ضريبة البعد" والمكون من 10 أغانٍ فقط، وتتعاون أصالة في هذا الألبوم مع العديد من الكتاب والملحنين والموزعين المميزون في الوطن العربي حيث تأتي أغنية "مش وحشة" من كلمات محمود كلازا وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمد مصطفى، أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى ألحان مدين توزيع أمين نبيل.
كما يتضمن ألبوم أصالة 2025، أغنية "كل التفاصيل" من كلمات محمد شافعي ألحان علي أباظة وتوزيع خالد عز، أغنية "أيها المواطن" من كلمات وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع تيم، أغنية "المال السايب" من كلمات عليم ألحان إسلام رفعت وتوزيع يوسف حسين، أغنية "أنا هنساك" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبد الحميد وتوزيع هشام البنا، أغنية "عندي اكتفاء" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع إيهاب كلوبيكس، أغنية "العنب الساقع" من كلمات إسلام الجريني وألحان وتوزيع جابر جمال، أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي وألحان تامر عاشور وتوزيع فهد.
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ألبوم تامر حسني الجديد الخميس المقبلأما يوم الخميس المقبل، سيطرح الفنان تامر حسني، ألبومه الجديد أخيرًا والذي يحمل عنوان "لينا معاد"، حيث حدد له يوم 10 يوليو الجاري لإطلاقه كاملًا عبر منصات الموسيقى المختلفة، فقد حمّس جمهوره قبل أيام عبر "انستغرام"، قائلًا: "فتحولي عينكم كدة واستعدوا جيداً، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم (لينا معاد) بشكل كامل يوم 10 من يوليو.. أوامر يا حبايب قلبي".
موعد طرح ألبوم رامي صبريويدخل الفنان رامي صبري، المنافسة مع نجوم الغناء في شهر يوليو الجاري، حيث سيطرح ألبومًا جديدًا بعنوان "أنا بحبك أنت" والمُقرر طرحه يوم 17 من الشهر الحالي، وهو مكوّن من 10 أغاني، سبق وكشف عن تفاصيلها، وهي: "تيجي نتصور" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع طارق توكل، و"العوض على الله" كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل، و"بقلبي معاك" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي، و"بياع" كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.
ويأتي ذلك بجانب، أغنية "غلطان" كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، و"مستغرب أنت" كلمات تامر حسين، ألحان علي شعبان، توزيع طارق توكل، و"حلوة" كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل، و"بحكيلك عن الأيام" كلمات أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، توزيع أسامة الهندي، و"فقدت الأمل فيكي" كلمات عمرو المصري، ألحان رامي صبري، توزيع عمرو الخضري، و"أنا بحبك انت"، كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي.
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A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8)
كارمن سليمان تطرح ألبومها بشكلٍ منفردأما كارمن سليمان، فقررت طرح ألبومها الجديد "أصح غلطة" بشكلٍ منفرد على طريقة "السنجل" وليس دفعة واحدة، حيث إنه مكوّن من 10 أغاني، إنتاج زوجها مصطفى جاد، منها، "فيك حيل تكدب"، و"الدنيا رايقة"، و"صعبتها ع اللي بعدي"، و"يا زعلانين"، و"عمر تاني"، و"طبطب عليا"، و"إنت وبس"، و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة".
وتتعاون كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.
ومن المُقرر أنّ تطلق كارمن سليمان، أولى أغاني الألبوم، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بعنوان "حب إيه يا حسرة".
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