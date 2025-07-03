فيلم أحمد وأحمد يتصدر في شباك التذاكر.. وهذا ما حققه من إيرادات في اليوم الأول

ترتيب فيلم "أحمد وأحمد" في شباك التذاكر

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 05:50 مساءً - حظي فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الثنائي، بإقبالٍ جماهيري كبير، بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه في صالات السينما المصرية، وهو ما انعكس على ترتيبه في شباك التذاكر، لاسيما وأنه يشهد منافسة طاحنة أمام فيلمي "المشروع X" بطولة، و"ريستارت" للفنان، واللذين يُعرضان منذ أكثر من 5 أسابيع كاملة.وتصدر فيلم أحمد السقا وأحمد فهمي، قائمة الإيرادات، في اليوم الأول له في السينمات، مُحققًا 2.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات تجاوزت 17.2 ألف تذكرة مباعة، فيما جاء فيلم "المشروع X" في المركز الثاني، مُحققًا أمس الأربعاء، 572 ألف جنيه، لـ4500 تذكرة فقط، لاحقه فيلم "ريستارت" والذي حقق 448 ألف جنيه، بواقع 3555 تذكرة، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما وفق بيان أصدره.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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موعد عرض فيلم أحمد وأحمد في السعودية

يذكر أنّ فيلم "أحمد وأحمد" سيُطرح في دور العرض السعودية، اعتبارًا من يوم 17 يوليو الجاري، بعدما كان مُقررًا طرحه يوم 10 يوليو، حيث تقرر تأجيله لمدة أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أنّ يحظى بإقبالٍ الفيلم بإقبالٍ جماهيري كبير هناك.

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