شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية وحيدة تجمع الهضبة وبهاء الدين محمد فى ألبومه الجديد ابتدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أحدث ألبوماته الغنائية، والذى يحمل عنوان "ابتدينا"، عبر موقع "يوتيوب"، وكل المنصات الموسيقية المختلفة، وذلك بعد قيامه بالترويج له على مدار الساعات والأيام الماضية.

وجمعت أغنية "ارجعلها" الشاعر بهاء الدين محمد بالهضبة عمرو دياب، والأغنية أيضا من ألحان الهضبة.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذى طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربى عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.