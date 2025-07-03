السقا وفهمي يعبّران عن سعادتهما بالتعاون الأول: النجوم يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 مساءً - احتفل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد "أحمد وأحمد" داخل إحدى دُور السينما في مدينة 6 أكتوبر، وسط أجواء حماسية وحضورٍ واسع من الفنانين والإعلاميين. وقد شهدت السجادة الحمراء مشاركة عددٍ كبير من نجوم الفن، وأبطال الفيلم وصنّاعه، من بينهم: غادة عبدالرازق، جيهان الشماشرجي. كما حرَص عددٌ من النجوم على تهنئة الأبطال، وبينهم: عمرو سعد، باسم سمرة، محمد أسامة (أوس أوس)، سينتيا خليفة، مصطفى شوبير، حاتم صلاح، وتامر فرج.

أحمد فهمي: السقا أخي وله فضل كبير عليّ



في تصريح خاص لـ«الخليج 365» عبّر الفنان أحمد فهمي عن فخره بالتعاون مع أحمد السقا في أول بطولة سينمائية تجمعهما؛ قائلاً: "إنه لشرفٌ كبير أن أعمل إلى جانب أحمد السقا؛ فهو بمثابة أخ لي، وله فضل كبير عليّ منذ بداياتي، وقد دعم مسيرتي الفنية بشكل لا أنساه. واليوم، أقول له شكراً من القلب، وشكراً لكونك معي في فيلم (أحمد وأحمد)".

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أحمد السقا: متفائل بالفيلم وأتمنى التوفيق من الله



من جهته، أعرب النجم أحمد السقا عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا العمل؛ قائلاً لـ«الخليج 365»: "أنا سعيد جداً بفيلم (أحمد وأحمد)، وسعيد أكثر بالتعاون مع أحمد فهمي، وأتمنى من الله أن يُكتب لهذا العمل النجاح والتوفيق".

المخرج أحمد نادر جلال: الفكرة تعود إلى فهمي والتحضيرات بدأت قبل عامين



أما مخرج الفيلم أحمد نادر جلال؛ فكشف في تصريح لـ«الخليج 365» أن فكرة الفيلم انطلقت من أحمد فهمي، الذي كتب السيناريو. مشيراً إلى أن فهمي سبق أن كتب أفلاماً ناجحة مثل: "كده رضا"، و"ألف مبروك". وأضاف: "الفكرة بدأنا مناقشتها منذ نحو عامين، وتأجّل تنفيذها لفترة، ثم عدنا إليها بحماسة كبيرة. نحن جميعاً نؤمن بهذه الفكرة ونتوقّع لها نجاحاً مميزاً".

تامر فرج: السقا وفهمي مختلفان تماماً وهذه نقطة قوة



بدوره، صرّح الفنان تامر فرج لـ«الخليج 365» بأنه متحمس للغاية لرؤية الفيلم؛ قائلاً: "أتوقع أن يُحقق فيلم (أحمد وأحمد) نجاحاً كبيراً. أحمد السقا يتمتع بطاقة حماسية وسرعة في الأداء، بينما أحمد فهمي يتميز بهدوئه وتركيزه، وهما متكاملان رغم اختلاف شخصيتيهما، وهذا ما يجعل التناغم بينهما مميزاً".

أوس أوس: أتوقع للفيلم نجاحاً منقطع النظير



كما هنّأ الفنان محمد أسامة (أوس أوس) فريق العمل، وعبّر عن سعادته بحضور العرض الخاص؛ قائلاً لـ«الخليج 365»: "أبارك لكلّ فريق العمل على هذا الفيلم، وأتوقع له نجاحاً منقطع النظير، لما يضمه من أسماء متميزة وطاقة فنية عالية".

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