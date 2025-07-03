شمة حمدان تستعيد ذكريات الطفولة مع أنس بوخش

لقاء خاص بعد فترة من التأجيلات

ذكريات الطفولة

شمة حمدان تتغلّب على التنمُّر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 مساءً - حلّت الفنانةضيفةً على الإعلاميفي برنامجه الشهير "AB talks"، وفتحت قلبها خلال اللقاء؛ كاشفةً عن العديد من الأمور الشخصية التي مرّت بها في حياتها ولا يعرفها الجمهور عنها. وكشف أنس في بداية الحلقة، أنه يحاول منذ عدة سنوات إجراء هذه المقابلة، لكن الظروف لم تكن مناسبة وقتها.في بداية اللقاء ظهرت شمة وهي متوترة بعض الشيء؛ خاصة وأنها غيرُ معتادة على الظهور الإعلامي بشكل متكرر.وأكّدت أنها تتواصل مع أنس بوخش منذ 2019 لإجراء هذه المقابلة، وبعدها تم الاتفاق على ترتيب المقابلة في عام 2024، لكنها لم تكن في حالة جيدة؛ فقررت الاعتذار. لكنها الآن أصبحت أفضل وقادرة على التواجد للحديث في عدة أمور مختلفة.تحدثت شمة عن وصفها كإنسانة بكلمات عفوية وبسيطة؛ فقالت: "أنا إنسانة بسيطة جداً، أحب السمبلستي في كلّ شيء، حطيت المجال ومن دخلته حطيت عصوبي يعني، ما عشت كشخص مشهور. ولا أحب. ولا أبقى، يعني أنا أحس إن هذا شيء أحبه سويته ولكن ما أنسى إن أنا إنسانة بسيطة، تسعدني أشياء بسيطة في الدنيا، اللمة وجيد الطعام، دائماً أقول الحمد لله لأنني في اليوم بفضل الله، أنا وصلت لها".أكّدت شمة خلال اللقاء، أنها لم تتغير أبداً بعد الشهرة والثروة، وقالت إنها تحب البساطة والتواصل مع الجمهور؛ حتى أنها إذا ظهرت في الأماكن العامة تلتقط صوراً مع جمهورها وهي بالملابس الكاجوال ولا ترفض أبداً؛ حتى ولو لم تكن في أفضل حالاتها. وقالت نصاً: "أنا كشمة كطبع كشخصية مع الناس اللي حولي ما تغيرت مثل ما أنا بالضبط، وحدك بيقولون هالشيء وربعك. نفس الشيء بالضبط".أشارت شمة إلى أنها لا تفضّل أن تشارك كلّ التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية على السوشيال ميديا. وأوضحت أنه ليس مقبولاً بالنسبة لها، أن تقوم بمشاركة هذه الأمور مع جمهورها؛ لأن ذلك لن يعود عليهم بأيّ نفع أو فائدة.وعن المشاعر التي تشعر بها خلال هذه الفترة، أكّدت: "ممكن مشاعري تكون متخربطة، يعني الضيق أحياناً الواحد الفرح يوم أنجز شي كان في خاطري أنجزه، الشغف يخليني أشتغل على عمري أكثر. والضيق تحسين هذا الجزء من من الواحد يعالج نفسه لازم يمر في ضيق أضيق، شي طبيعي أنا إنسانة طبيعية عادي أضيق عادي أزعل عادي أصيح، أنا إنسانة طبيعية".يمكنك متابعة شمة حمدان تطرح ألبوم "تخوفني"استعادت شمة تفاصيل حياتها وهي في عمر صغير، وأكدت أنها تَعتبر الطفولة من أجمل المراحل في حياتها، وقالت عن هذه الفترة: "كنا نلعب كرة في الحوي تصير الدكان هاي يعني كانت فراستنا تعرف أشيل جيتاري أسير فيه مع تهالي أعزف".وتحدثت عن والديها ودورهما الكبير في دعمها خلال الطفولة، وقالت: "أبوي هو من حببني في الموسيقى، أمي كانت تدعم الموضوع. كنت أشارك أنا في مسابقات في الإمارات بشكل عام هاك الوقت أعزف على الجيتار". وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الموهوبين في عائلتها لكنهم لم يدخلوا هذا المجال.أما عن أصعب شيء مرت فيه خلال الطفولة؛ فقالت إنه عندما تعرّضتْ للتنمُّر خلال Arabs Got Talent، كانت واحدة من أصعب المراحل في حياتها، وذلك لأنه كان بعد الأوديشنز شكلها وشعرها والـ styling ليسوا الأفضل، لكنها استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة بشكل سريع.قد يعجبكِ شمة حمدان تكشف أنها لن تتزوج: "أنا اتزوجت الفن"

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