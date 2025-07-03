توم كروز نجم "الأكشن" مؤلفًا لفيلم سينمائي

من حلم رياضة المصارعة إلى واحد من نجوم الأكشن

Days of Thunder يُقدم توم كروز مؤلفًا بالسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم على مدار سنوات وبشكل خاص من خلال بطولة أفلام "الأكشن" والتي جعلت له قاعدة جماهيرية كبيرة.وإحتفالًا بيوم ميلاد النجم العالمي توم كروز والذي يوافق اليوم 3 يوليو، نستعرض لكم أبرز محطاته السينمائية والتي نجح من خلالها في التربع على قمة نجوم أفلام "الأكشن" حول العالم وأيضًا تجربته الوحيدة في تأليف فيلم سينمائي.وُلد النجم توم كروز في مثل هذا اليوم 3 يوليو بإحدى ضواحي نيويورك حيث كان يعمل والده مهندس كهرباء ووالدته ربة منزل، وبسبب ظروف والده بالعمل لم تكن حياته مُستقرة حيث تنقل بين العديد من الولايات الأمريكية ، ولم تعرف العائلة الإستقرار سوى بعد رحيل والده ليُصبح توم كروز هو المسئول عن عائلته.عقب إلتحاق توم كروز بإحدى المدارس الكاثوليكية كان يحلم بأن يُصبح مُصارعًا محترفًا، إلا أن حلمه تحطم عقب تعرضه لإصابة وهو في السادسة عشرة من عمره ليتجه عقب ذلك إلى المسرح المدرسي ويشترك به ويُقدم عددا من العروض المسرحية ليُصبح في فترة قليلة أحد نجوم المسرح في مدرسته ويُقرر أن التمثيل سيكون هو مجاله في المستقبل.يُمكنكم قراءة:ومع بلوغه الـ 18 عامًا يُقرر ترك المدرسة والإنتقال إلى نيويورك لتحقيق حلمه في أن يكون نجمًا سينمائيًا، وبالفعل بدأ في خوض العديد من إختبارات التمثيل والتردد على وكلاء الفنانين أملًا في الحصول على فرصة حقيقية في السينما، وواجه العديد من الصعوبات وضيق العيش حتى جاءته أول فرصة وهو دور بسيط أمام النجمة بروك شيلدز بفيلم سينمائي عام 1981.ومنذ تلك الفرصة نجح النجم توم كروز في تثبيت أقدامه بالسينما الأمريكية والعالمية على مدار الأربعون عامًا مُقدمًا العديد من الافلام السينمائية والتي حققت نجاحًا كبيرًا ومن أبرزها سلسلة أفلام "Mission Impossible".وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه النجم توم كروز ممثلًا طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات والإتجاه إلى الإنتاج بنهاية التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، إلا أن توم كروز كانت له تجربة مميزة مع التأليف للسينما من خلال فيلم "Days of Thunder".عام 1990 تم عرض فيلم "Days of Thunder" وجسد بطولته توم كروز وكتب قصته أيضًا، وشارك ببطولة الفيلم النجمة نيكول كيدمان، روبرت دوفال، مايكل روكر والعديد من الفنانين وجاء الفيلم من إخراج توني سكوت.ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "كول" والذي يدخل إلى سباق "ناسكر" للسيارات ويُعرف عنه وسط أقرانه بأنه سائق ماهر ذو مزاج حاد، مما يعرضه للكثير من المتاعب ليس فقط مع السائقين اﻷخرين وإنما أيضًا مع أعضاء فريقه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».