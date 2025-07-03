"ضريبة البعد".. أصالة تطرح ألبومها الجديد والمنتظر

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة نصري ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، و ذلك على يوتيوب، في خطوة انتظرها جمهورها بشغف.



يضم ألبوم "ضريبة البعد" عشر أغنيات تمثل مزيجًا من الأحاسيس والتجارب المختلفة، بدءًا من الأغنية الرئيسية "ضريبة البعد"، مرورًا بأغانٍ مثل "كلام فارغ" التي صدرت منفردة سابقًا، إلى جانب "مش وحشة"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، و"عندي اكتفاء". كما ضم عناوين لافتة مثل "كل التفاصيل"، "المال السايب"، "العنب الساقع"، و"أيها المواطن"، في طرح يجمع بين الرومانسية، التأمل في الفقد، الدعوة للاستقلالية، ونقد العلاقات المربكة بنبرة ساخرة.

ودعمت أصالة ألبومها الجديد بتعاونات واسعة مع مجموعة من أبرز الأسماء في مجال الشعر والتلحين والتوزيع، من بينهم منة القيعي، أحمد عيسى، مدين، محمد الشرنوبي، محمود خيامي، تامر عاشور، مصطفى العسال، إسلام رفعت، جابر جمال، ناصر الجيل، خالد عز، وأيهاب عبد الواحد. وتولى الإشراف الفني زوجها فائق حسن، بينما أشرف أنس نصري، شقيقها، على العمل ككل.

