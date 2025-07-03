رامي صبري يشارك الجمهور كواليس ألبومه المنتظر "انا بحبك انت" وهذا موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي صبري مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، أطل عليهم من داخل الإستديو من كواليس تحضيراته لاغنيته الجديد التي تحمل إسم "انا بحبك انت" و هي جزئ من أابومه المنتظر، و اشعل حماس الجمهور لهذا العمل حيث أعلن عن موعد طرحها بالتعليق قائلاً: "⁨ من كواليس تسجيل أغنية أنا بحبك انت .

. يوم 17.7.2025".

ويتألف الألبوم من 10 أغنيات، وهي: "تيجي نتصور، العوض على الله، بقلبي معاد، بياع، غلطان، بحكيلك عن الايام، مستغرب انت، حلوة، فقدت الامل فيكم، انا بحبك انت"، وتعامل رامي صبري في الألبوم مع تامر حسين وأحمد جابر وأدهم معتز وعلي شعبان وحسام حبيب وطارق توكل وعمرو المصري.