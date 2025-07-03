شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عاما على "سيداتى آنساتى".. كيف طرح رأفت الميهى تبادل الرجل الدور مع المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى مرور 35 عاما على عرض فيلم "سيداتى آنساتى"، حيث عرض فى السينمات فى الأول من يوليو 1990، والفيلم من بطولة محمود عبد العزيز، معالي زايد، عبلة كامل، عائشة الكيلاني، صفاء السبع، وإخراج وتأليف رأفت الميهي، ويطرح الميهي من خلال الفيلم وحكاية محمود وزوجاته الأربعة السؤال المتكرر حول تبادل الرجل الدور مع المرأة فى هذا المجتمع.

تدور أحداث الفيلم حول محمود الذى يعمل ساعيا ومشرف بوفيه فى المصنع، بالرغم من حصوله على الدكتوراه فى الطبيعة، حيث إنه يفضل الدخل الأعلى ويقرر الأربع أصدقاء درية وعزيزة وآمال وكريمة الزواج من رجل واحد حتى يحصلن على الشقة، حيث تكون العصمة فى أيديهن ويخترن محمود الذى يعمل معهن بنفس المصنع، ويوافق وبعد الزواج تحدث عده مواقف، حيث يترك محمود العمل ويعمل أعمال المنزل

ومع مرور الوقت تحدث عدة مشكلات فتطلقه آمال ودرية وتتزوجان رجلا آخر فى نفس الشقة ولكن الزوجين لا يطيقان ذلك فيقرران الزواج من أخريين، لكن الزوجتان تكتشفان ذلك وتطردانهما من الشقة وتطلقاهما ويبحث كل منهما عن زواج أفضل فى مكان آخر.