فن ومشاهير

ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان

0 نشر
0 تبليغ

  • ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان 1/6
  • ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان 2/6
  • ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان 3/6
  • ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان 4/6
  • ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان 5/6
  • ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان 6/6

ميرنا وليد - بيروت - وصل الممثل والمخرج العالمي ميل غيبسون يوم السبت إلى دير جبل آثوس الأرثوذكسي في شمال اليونان، حيث من المتوقع أن يقيم خلال الأيام القليلة المقبلة.


وسيقيم غيبسون البالغ من العمر 69 عامًا في دير هيلاندار الصربي، حيث يشارك في الصلوات الدينية اليومية، وفقًا لعدة مواقع إلكترونية دينية.
ووفقًا لهذه المواقع، فقد أخبر الممثل الرهبان بأنه "لم يشعر قط بمثل هذه الصلة القوية بالله في أي مكان آخر كما هو الحال هنا".
و قد إنتشرت صور جديدة لـ ميل جيبسون في جبل آثوس.حيث سيبقى لعدة أيام في دير هيلاندار ضمن خلوته الروحية.
خلال إقامته، سيقضي جيبسون وقتًا في الصلاة والصمت مع الرهبان، ويشارك في الصلوات اليومية، ويلتزم بالجدول الرهباني.
e1a7dee048.jpg29169452f3.jpg246a5e1a85.jpgee028340d8.jpg3af9454d2d.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر ميل غيبسون في خلوة روحية بدير جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا