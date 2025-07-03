الموسم الثالث من Squid game .. بين غريزة البقاء وإستمرار الأحلام حقق المسلسل نجاحًا عالميًا

غريزة البقاء بديلًا لحياة الرفاهية

Squid game وإستمرار حلم الثراء لدى البعض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 10:19 مساءً - مع نهاية شهر يونيو الماضي تم طرح حلقات الموسم الثالث من المسلسل الكوري الشهير، والذي نجح خلال الأعوام الماضية في أن يستحوذ على إهتمام ومُتابعة المُشاهدين حول العالم منذ بدء عرض الموسم الأول منه عام 2021، إلا أن الموسم الأخير منه حمل الكثير من الأفكار والمتعة البصرية التي حبست أنفاس المُشاهدين المُتابعين للحلقات.المُتابع لأحداث المسلسل الكوري Squid game منذ الموسم الأول يجد أنها بالأساس تم بنائها على فلسفة المال والحياة بعدما تفاجئ المُشاركين بالمسابقات المُختلفة والتي إشتركوا بها بكامل إرادتهم أن تلك الألعاب مُميتة ومن الوارد فقدان حياتهم خلال المُشاركة بها.إلا أن الموسم الثالث من المسلسل قد وضع الجمهور أمام فكرة جديدة ومُختلفة وهي أن اللاعبون لم يكونوا يسعوا للمال وإن حتى تحدثوا عن ذلك خلال الحلقات ولكن الهدف الحقيقي كان الحفاظ على بقاءهم على قيد الحياة حيث وصل الأمر بهم بإختيار من سيتم التضحية به لإستكمال المسابقة.وجاءت من أهم العناصر المُميزة بالموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" هو العنصر البصري والسيناريو والتي جعلت المُشاهدين يتفاعلون بشكل كبير لدرجة حبس الأنفاس لمعرفة من التالي الذي سيفقد حياته بتلك المسابقة.يُمكنكم قراءة:كما أكد على فكرة غريزة البقاء وإستمرار الحياة هو الأداء المُميز للممثل الكوري لي جونغ جاي من خلال تجسيده لشخصية "سيونج جي هون – اللاعب 456" والذي ظل يسعى دومًا لإنقاذ أكبر عدد من المُتسابقين مؤكدًا بأنه على الرغم من فوذه من قبل بتلك المُسابقة تبقى قيمة حياة الإنسان أهم، وإتضح ذلك بشكل أكبر من خلال حرصه على الحفاظ على حياة الطفلة الرضيعة والتي تواجدت داخل المسابقة.وبذلك يبقى النجاح الحقيقي للمسلسل الكوري Squid game في تقديم فلسفة إنسانية تشغل كل شخص في إطار من الدراما والغموض والذي ساهم في نجاح مواسمه المُختلفة.مع إنتهاء أحداث الموسم الثالث من "لعبة الحبار" وأحداثه بشكل عام من خلال تفجير الجزيرة التي كان يُقام عليها تلك المسابقات ومعرفة الشرطة الكورية بمكانها، ينطلق لي بيونغ هو والذي جسد شخصية أحد القائمين على المسابقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم متعلقات "سيونج جي" لإبنته نجد بأن الأحداث مازال لها بقية ولكن في مكان أخر.حيث جاء الظهور المميز للنجمة كيت بلانشيت وهي تُجسد شخصية من يستقطب الأشخاص من الشارع ويريدون تحقيق الثراء ليُشاركوا في المسابقة، مما جعل كثيرون يتوقعون تقديم أحداث جديدة من المسلسل تدور في الولايات المُتحدة الأمريكية، وعلى جانب أخر يؤكد ذلك المشهد بأن هناك العديد من الأشخاص مازالون يبحثون عن الثراء بالرغم من أي شئ.وبنجاح مسلسل Squid game في عرض المزيد من الأفكار والفلسفة الخاصة والتي تجعل المُشاهد يُفكر كثيرًا، يؤكد على أنه من أفضل المسلسلات الدرامية التي تم تقديمها على مدار السنوات الماضية حول العالم حيث نجح في إحترام عقلية المشاهد وتقديم ترفيه مُحبب لديه.

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