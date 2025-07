الأحلام تتحقق دائماً.. شمة حمدان تكشف عن الدرس الذي تؤمن به

تحذيرات من الاتجاه للفن

الأحلام تتحقق دائماً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 10:19 مساءً - فتحتقلبها للإعلامي، وتحدثت بتلقائية كبيرة عن العديد من الأمور التي مرت بها في حياتها الشخصية، وتحديداً تعليق المحيطين بها على الحادث الذي مرت به، وأثر عليها بشكل كبير، خاصة وأنه كان حادثاً مفاجئاً وصادماً.كشفت شمة حمدان أن الكثير من المقربين منها لا يصدقون تفاصيل الحادث؛ خاصة وأنه وقع بشكل مفاجئ، وقالت نصاً: "إنت تعرف أنا يوم أقولك من ضمن الناس اللي كذبوا لي الناس يتحسبون الموقف اللي أنا مريت فيه في طرف ثاني أنه حد والله غدر فيني ويعني أنا ما كنت أعرف شو أقول وقتها أنه يعني أقول كيف بطلعوا يا أناس وأقول لأن الناس هم يتحسبون أنه أنا فيه حد غدر فيني وضايقت وتخيل شخص يعيش trauma with himself يعني هو كيف أقول لك هو عدو نفسه ما فيه طرف ثاني".وعن العادات التي ترغب في تعديلها وتغييرها قالت: "كنت أقول عصبية وصحيح خفت الحين شو يعني البرود آه باردة يعني برود عصبية على البرود لا برود من ناحية يعني أنا مثلاً شغلة يعني مثلاً عندي أغنية تنزل next week أجلها فيني هالبرود عرفت اللي ما بأجلها كسل let's say كسل مش برود"طرح أنس بوخش سؤالاً لشمة حمدان، وسألها عن العقدة الكبيرة التي تريد أن تتخلص منها من الطفولة سواء شكلك سواء صوتك سواء شخصيتك، لكن شمة أكدت على حبها لذاتها وعدم شعورها بأي عقد، وقالت: "يعني أحب عمري الحمد لله I love myself يعني I look after me يعني عرفت أحب عمري".كشفت شمة أنها من قبل كانت تتلقى العديد من التحذيرات من العمل في مجال الفن، وقالت: "أنا قبل كانوا يقولولي ترى هذا المجال صعب لازم تتكونين شي ما بأكون شي ما أقدر تخيل يتكلم عن ناس، وتعال شوف الشخص هذا وياهم كيف يكون تنصدم لا وايد ناس شي بس هذا بعد مش مجامل هذا نفاق أنك أنت تتكلم عن شخص وتضحك وياه ما أعرف لا أنا أعرف للأسف دائماً أنا أشوف الإنسان الصادق متصالح مع نفسه في الحياة".يمكنك متابعة شمة حمدان تطرح ألبوم "تخوفني"أكدت شمة أن إذا كان هناك درس ستعلمه للأطفال في العالم، فسيكون أن الأحلام تتحقق وقالت: "أنا ليلة اليوم حطت هاشي في الإنستغرام تعرف dreams come true هذا وضعته من أول ما سويت اكاونتي في الإنستغرام حلو انك تقول حق الطفل مش غلط انك انت تحلم في شي بالعكس الإنسان كل ما يحلم ويطمح ويبغي يحقق manifestation صح it's all about dreams انت تحلم في شي تتفكر به بيتحقق في يوم من الأيام لانك انت حاب الشي وحطناه في بالك".قد يعجبك شمة حمدان تتحدث لأول مرة عن وعكتها الصحية الأخيرة

