شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الفنان يوسف عمر في مسلسل مملكة الحرير شخصية الأمير سليمان ابن الملك الذهبي، حيث يلعب دور الأمير المستهتر الذي يخيب ظن والده الملك الذهبي فيه بقضاء وقته في السكر والعربدة، ما يقود الأب لتلقينه دروساً قاسية متتالية، بداية بإجباره على الزواج من جليلة ابنة عمه (أسماء أبو اليزيد)، نهاية بأمره بأن يخرج على رأس الجيش لمهاجمة التماسيح والعودة بأكبر رأس فيها.

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في عالم خيالي مليء بالصراعات الملحمية وفي إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أشقاء يفرّقهم القدر بعد اغتيال والدهم الملك على يد عمهم، وبعد فترة من الزمن بينما أصبحوا في ريعان شبابهم، تجمعهم معركة دامية على العرش.

ويشارك يوسف عمر في بطولة المسلسل مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز وسلوى عثمان.