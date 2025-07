شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مايكل مادسن بمنزله بسبب توقف مفاجئ فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجلة "فارايتي" عن وفاة الممثل الأمريكي مايكل مادسن، المعروف بأدواره في أفلام المخرج كوينتن تارانتينو عن 67 عاماً، وعثر على مادسن فاقداً للوعي في منزله بماليبو، وأشارت التقارير الأولية إلى أن الوفاة نجمت عن توقف مفاجئ في القلب.

وقالت ليز رودريجيزالمتحدثة باسم الفنان الراحل، خلال العامين الماضيين، كان مايكل مادسن يعمل على مشاريع سينمائية مستقلة رائعة، وكان متحمساً للغاية لبدء فصل جديد من حياته.

يُذكر أن مادسن اشتهر بأدوار الشخصيات القاسية والغامضة، وأصبح أيقونة سينمائية بفضل تعاونه المتكرر مع تارانتينو، كما ظهر في عشرات الأفلام والمسلسلات طوال مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.

اشتهر مادسن بظهوره المنتظم فى أفلام كوينتين تارانتينو، وربما كان أبرزها دور السيد بلوند فى فيلم Reservoir Dogs عام 1992، حيث رقص بشكل لا يُنسى على أنغام أغنية Stealers Wheel's Stuck In The Middle With You بينما كان يشوه أذن ضابط شرطة أسير.