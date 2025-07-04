شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا" بـ5 أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع الهضبة خلال ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذى طرحه اليوم، وكان له النصيب الأكبر، إذ كتب له 5 أغانى متنوعة حصدت العديد من الإشادات.

ومن الأغاني التي كتبها تامر حسين لعمرو دياب، "خطفوني"، من ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية ياللا، من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ماليش بديل، ألحان إسلام زكي، وتوزيع عادِل حقي، "دايماً فاكـر"، ألحان شادى حسن، توزيع أحمد إبراهيم، ابتدينا، ألحان عمرو مصطفى، توزيع عادِل حقي".

جميع أغاني ألبوم ابتدينا تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد "ابتدينا" تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.