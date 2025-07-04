شكرا لقرائتكم خبر عن الروائي حسن عبد الموجود يكشف إلغاء حفلة العالمية فيفيان لي في مصر بسبب أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الكاتب والروائي حسن عبد الموجود مؤلف كتاب "أم كلثوم .. من الميلاد إلى الأسطورة"، عن واقعة إلغاء حفل العالمية فيفيان لي في مصر بسبب ام كلثوم قائلا: "السفارة البريطانية دعت النجمة العالمية فيفيان وكانوا عاملين لها حفلة في مصر في الخميس الأول من الشهر وهو نفس ميعاد حفل أم كلثوم".

وأضاف حسن عبد الموجود، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أن السفارة البريطاني تفاجأت وهي ترسل الدعوات للسياسيين والمثقفين والصحفيين وتستقبل اعتذارات من الكل، مضيفا: "حينما سألت السفارة البريطانية عرفت أن هذا التوقيت هو نفس ميعاد حفل أم كلثوم ولن يحضر أحد حفل فيفيان".

وتابع: "الكل بعت اعتذارات عن حفل فيفيان بسبب حفل ام كلثوم وكنوع من الاعتذار لها تكلموا مع القصر الملكي وحد كلم أم كلثوم وخصصوا لها كرسي وحضرت حفل ام كلثوم".

