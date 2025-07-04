شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الأول لفيلم The Odyssey قبل طرحه العام المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal أول بوستر تشويقى لفيلم The Odyssey للمخرج العالمى كريستوفر نولان، والذى سيصل دور العرض خلال العام المقبل يوم 17 يوليو من عام 2026.



The Odyssey

كما كشف تقرير جديد أن فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان من المتوقع أن يكون "ملحمة مختلفة"، وفقًا لأحد مُؤدى المشاهد الخطرة في الفيلم، حيث بدأ تصوير فيلم المخرج المُقتبس من قصيدة هوميروس الملحمية اليونانية، ومن المقرر عرضه في دور السينما في 17 يوليو 2026.

ويؤدي النجم العالمى مات ديمون دور البطولة في الفيلم، حيث يُجسّد شخصية الملك الإيثاكي البطل أوديسيوس في رحلته التي استمرت عشر سنوات للعودة إلى الوطن من حرب طروادة.

يُثير الفيلم حماسًا كبيرًا بين مُحبي السينما، وفي مقابلة على بودكاست Action For Everyone، رفع مُؤدي المشاهد الخطرة جيمس نيومان مستوى الحماس أكثر، حيث قال: "لن يُنتجوا فيلمًا كهذا مرة أخرى، وأعتقد أنه سيكون ملحمة مختلفة ومهمة، حيث يعمل نولان وهو في أفضل حالاته، وبلا قيود".

ووصفت شركة Universal Pictures الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية"، ويتم تصويره باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا".

يضم فيلم The Odyssey نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.

على أن يدور الفيلم الجديد حول قصيدة هوميروس الملحمية اليونانية القديمة التي تحكى قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا، ورحلته المحفوفة بالمخاطر إلى الوطن بعد حرب طروادة، وتستكشف موضوعات البطولة والولاء والمكر والنضال ضد الإرادة الإلهية.