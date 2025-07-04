محمد رمضان يعلّق على تصريحات أحمد السقا عن "نمبر 1"

في تعليقه الأول على تصريحات الفنان أحمد السقا حول إطلاقه لقب "نمبر 1" على نفسه، أعاد الفنان محمد رمضان نشر المقطع المصوّر المنتشر للسقا وهو يتحدث فيه عن لقب "نمبر 1"، وعلّق عليه رمضان قائلاً: "فعلًا إيه المشكلة... ألف مبروك على فيلم "أحمد وأحمد" يا ساموراي".

وظهر السقا في الفيديو وهو يقول: "مفيش في السينما حاجة اسمها نمبر وان، ومحمد رمضان مش قصده حاجة بلقب نمبر وان بس هو لقبه كده... هي إيه المشكلة".

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أمس (الأربعاء)، أحدث أغانيه "من ضهر راجل"، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الموسيقية.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلاً: "في ناس واقفين في ضهري وبيسندوني... وفي ناس بترغي في ضهري ولا يشغلوني".

وفي سياق متصل، تصدّر محمد رمضان خلال الساعات الماضية "الترند" رقم واحد على منصّتَي "يوتيوب ميوزك" و"سناب شات"، من خلال أغنيته "أنا أنت" التي طرحها أخيراً.

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