بيومي فؤاد يكشف أسراراً تذاع للمرة الأولى عن بداياته الفنية

خلال لقائه في بودكاست "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني على إحدى المنصات الرقمية، كشف الفنان بيومي فؤاد أسراراً تذاع للمرة الأولى عن بداياته الفنية وفترة عمله كمدرّس لمادة الرسم، وأعلن مفاجأة عن الفنانة منة شلبي، وتحدّث عن علاقته بالفنان عمرو سعد، مقدّماً اعتذاره لجمهوره ولكل متابعيه، عن أي شيء بدر منه أو أي سوء تفاهم حدث خلال الفترة الماضية.

وقال بيومي: "لو أنا مزعّل أي حد سواء عنده حق أو معندوش... أنا آسف حقك عليّ... مش بحب أي حد يكون زعلان مني حتى لو فاهمني غلط أو صح".

وعلّق على العديد من الموضوعات العملية والشخصية، خلال الحلقة، حيث تحدث عن بداياته الفنية، قائلاً: "اشتغلت ضيف شرف في فيلم "دكان شحاتة"، كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي وعمرو سعد نايم في المشهد، لقيته فتح عينيه وقالي إزيك يا بيومي".

وتابع: "استغربت إنه عارفني لأن أمي لسة متعرفنيش حتى، قال لخالد ده يبقى نجم فنون جميلة وكنت بأحضر له عروض الكلية زمان".

وعن مشاركته في فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، قال بيومي فؤاد إن دوره كان في البداية للفنان صلاح عبد الله، مضيفاً: "دوري في الحرب العالمية التالتة كان بتاع صلاح عبد الله واختلفوا مادياً، وقال في حد هييجي يعمل الدور أحسن مني متشيلوش هم".

وأضاف: "المخرج أحمد الجندي كان مرتاح أكتر عشان صلاح عبد الله كان هيتبهدل في الدور، وهو مش عايز يبهدله... أنا خدام لقمة عيشي ومش بتدلع لكن بقلب تافه جداً لما التصوير يقف قدام ماتش الأهلي مش هقدر، وإحنا بنصور فيلم "وقفة رجالة" قالولي وقت الماتش مش هيكون في تصوير وفجأة قالوا هنصور، قولتلهم مش هصور واتفقت مع المخرج نفركش ومشيت".

وصرح بيومي فؤاد بأنه علّم مادة الرسم للفنانة منة شلبي في طفولتها، حيث كانت حينها تلميذة في سنواتها الدراسية الأولى، وكان هو مدرّس الرسم في مدرستها.

وأوضح أن منة شلبي عندما علمت لاحقاً بهذا الأمر "ماتت على نفسها من الضحك"، لكنه لم يُكمل العام وترك مهنة تدريس الرسم رغم أنه كان يحبّها كثيراً، بسبب الراتب المتدنّي. وأضاف: "لما بدّي كورسات تمثيل مش بيفرقلي الفلوس وممكن ماخدش خالص بس بيكون فيها سعادة، وأول أجر ليا في المسرح كان 750 جنيه وكنت بدخل جمعيات بـ100 جنيه عشان أدخّل عيالي مدارس لغات".

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