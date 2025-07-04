شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم عمرو دياب فى ألبومه الجديد "ابتدينا" مع الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، فى أكثر من عمل غنائى، أبرزها أغنية "حبيبتي ملاك" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وهي من لحن مشترك بين عمرو دياب وأحمد إبراهيم، وتولى أيضًا توزيعها.

ويُشارك أحمد إبراهيم في توزيع 5 أغنيات ضمن الألبوم، إلى جانب "حبيبتي ملاك"، منها: "يالا" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، "دايمًا فاكر" كلمات تامر حسين، ألحان شادي حسن، "هلونهم" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، "ما تقلقش" كلمات وألحان عزيز الشافعي.

ويعكس هذا التعاون الموسع بين عمرو دياب وأحمد إبراهيم مدى الثقة الفنية بينهما، خاصة أن إبراهيم يعد من أبرز الموزعين في الساحة الموسيقية حاليًا، وله بصمة واضحة في تطوير شكل الأغنية الحديثة.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.