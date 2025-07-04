شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يتعاون مع محمد قماح فى التلحين والتوزيع بألبوم "ورينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد نور لطرح ألبومه الجديد بعنوان "ورينى"، حيث يتعاون فيه مع المطرب محمد قماح فى عدد من الأغانى، سواء فى التلحين والتوزيع الموسيقى، ليضيف بذلك لمسة مميزة للألبوم.

فى نفس سياق كان طرح المطرب محمد نور الإعلان التشويقى الأول لأحدث ألبوماته بعنوان "ورينى" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2025 والذى يضم عددا من أهم الأغانى الذى تعاون فيها مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

ألبوم "وريني" يضم "6 أغاني" تعاون فيه مع كل من الشعراء "مصطفى حدوته ومحمد مصطفى ملك وأيمن عز ومحمود عليم ومحمد السوكنى والأمير عبد بن سعد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود"، ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادى ومحمود انور وعمرو الشاذلى = ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوى ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية خلال موسم صيف 2025 للجمهور ومحبيه.