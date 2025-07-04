شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وبلال سرور يجددان التعاون فى ألبوم "لينا معاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى لإطلاق أغنية جديدة تجمعه مع بلال سرور، والتى ستكون ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "لينا معاد"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ويجدد تامر حسني بهذه الأغنية تعاونه مع بلال سرور، الذي سبق وأن قدما معًا عدة أغنيات ناجحة منها "عيش بشوقك" من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع بلال سرور وهاني محروس، بالإضافة إلى أغنيتي "طمعتيني" و"خدنا مناعة" من ألبوم "عشآنجي".

النجم تامر حسنى يعرض له حاليًا فى السينما فيلم ريستارت وتشاركه هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى هى أغنية "حلال فيك" وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، وهى من كلمات أحمد المالكى، وألحان المطرب رامى جمال، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.