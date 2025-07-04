شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تبدأ تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ النجمة مى كساب تصوير مسلسلها الجديد "أبطال الجمهورية" المكوّن من 10 حلقات، والذى تعاقدت على بطولته مؤخراً، يوم الأحد المقبل، بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعدما انضم إلى أسرة العمل حتى الآن محمود عبد المغنى، محمد جمعة ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام.

وتعيش الفنانة مى كساب نشاطاً فنياً فى الوقت الحالى، خاصة على المستوى السينمائى، حيث تنتظر عرض فيلمين جديدين الأول هو "آخر رجل فى العالم"، والذى تجسد خلال أحداثه شخصية صحفية ويشارك فى بطولة العمل بيومى فؤاد، أيمن منصور، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلى، وقصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.

ثانى الأفلام التى تنتظرها مى كساب "مؤلف ومخرج وحرامى" وتلعب خلال أحداثه، شخصية كوافيرة ومتزوجة من أحمد فتحى، والعمل يشارك في بطولته ميمي جمال، سامي مغاوى، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى.

مى كساب تعمل حالياً على تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو، بينما كان آخر ظهور لها بالدراما خلال حلقات مسلسل "المداح - أسطورة العهد" الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2025، حيث شاركت بظهور خاص وجسّدت خلال أحداث العمل شخصية خبيرة توقعات تظهر في التليفزيون خلال بداية الأحداث وتتنبأ بعودة المداح من الموت، ثم تواجه بعد ذلك العديد من المواقف بسبب توقعاتها.