ميرنا وليد - بيروت - قالت النجمة العالمية إيما روبرتس، إنها تتجنب غسل شعرها خلال فترة إجازتها، والتي قد تمتد إلى خمسة أيام.

وأضافت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً: "أعتمد خلال إجازتي تسريحة الضفائر، وأقفز في البحر، هذا ما أقوم به عوضاً عن الشامبو والبلسم".

وتابعت إيما ستون حديثها إلى موقع Popsugar، خلال مشاركتها في برنامج السفر "Pages in Paradise"، قائلة: "غسلت شعري سابقاً بعد صبغه، ولكنه تحوّل إلى لون غريب، فعندما كنت شقراء تحوّل إلى اللون الأصفر، وحالياً مع اللون الأحمر يصبح لونه باهتاً بسرعة، لذلك أخاف كثيراً من غسله بشكل كامل".

كانت هذه تفاصيل خبر إيما روبرتس لا تغسل شعرها خلال إجازتها خوفاً من هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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